В Республиканской больнице им. Жемчуева вновь успешно проведена эндоскопическая операция

По словам медиков, ее стали выполнять с начала этого года. Это стало возможным, благодаря новому медоборудованию. Подробнее в материале нашего корреспондента Эллы Хаптахановой.

Не спеша, скальпелем сделан небольшой надрез, без открытия передней брюшной стенки. С помощью эндоскопа для верхних отделов пищеварительного тракта и набора инструментов под рентгенконтролем из кишечника достаются камни из желчного протока. Проблема механической желтухи устранена. Эндоскопическая внутрипросветная малоинвазивная операция завершена. Жизнь 77-летнего пациента вне опасности.

В общей сложности, эта операция под наркозом заняла не более 40 минут. Подобная патология характерна для людей старшего возраста.

Врач высшей категории Геннадий Кокуев – один из четырёх докторов отделения, выполняющих этот вид оперативного вмешательства. С начала года уже выполнено уже 7 подобных операций. Самый старший из прошедших через эту манипуляцию, 91-летний житель Элисты уже выписан и даже передаёт привет своим докторам.

Но в отделении на этом не останавливаются. Впереди такие же малоинвазивные новшества по стентированию и диссекции. В масштабах больницы эндоскопия также эффективно работает в нейрохирургии, гинекологии, урологии и общей хирургии.