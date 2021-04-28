Элистинский колледж имени П.О. Чонкушова празднует 60-летний юбилей

Сегодня в Национальном музее состоялось открытие выставки к 60-летию Элистинского колледжа искусств имени Чонкушова под названием «Линия, цвет, форма - декоративно-прикладное искусство».

Все эти годы учреждение, выпускниками которого стали свыше 4,5 тысяч человек, бережно хранит традиции. Наш корреспондент Санджирма Батаева перелистала страницы большой книги жизни одного из старейших учебных заведений республики.

Симфонический квартет, театрально-хореографическая постановка, хор на фоне работ юных и уже признанных художников – всё это придавало вечеру торжественность. И демонстрировало все грани искусства, которые преподают в Элистинском колледже искусств. Юбилей планировали отметить в прошлом году, но из-за пандемии мероприятия перенесли. Все 60 лет такая же творческая атмосфера царит в стенах одного из старейших учебных заведений Калмыкии.

Нет, наверное, в регионе учреждения культуры, где бы ни работали, выпускники учебного заведения. Многие известные представители сферы искусства начинали свой путь в этих стенах. Здесь учились целые династии: Сюйва, Мошулдаевы, Ошлановы, Кикеевы. А Заслуженный деятель культуры России, Народный художник Калмыкии Владимир Куберлинов вот уже 27 лет преподаёт в колледже. Вместе с супругой Клавдией окончили Абрамцевское художественно-промышленное училище имени Васнецова. Но двое их сыновей и дочь здесь получили творческое образование.

В 1999 году учебному заведению было присвоено имя первого профессионального композитора Калмыкии Петра Чонкушова. В 2004 году, после прекращения деятельности филиала Ростовского художественного училища имени Грекова, многие талантливые студенты остались без возможности продолжить обучение. И тогда возникла необходимость дополнительно расширить специализации в Элистинском колледже искусств. Были открыты новые направления: живопись, дизайн и скульптура. И по сей день, число желающих освоить эти специальности растет.

Сейчас здесь мечтают о продвижении проекта по строительству нового кампуса. А еще один источник вдохновения для студентов – решение задачи, которая поставлена со дня основания - сохранять и развивать национальные традиции и культуру.