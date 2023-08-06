Сегодня в Калмыкии 40-ка градусная жара. Росгидромет предупредил, что температура в регионе будет только расти

Республиканские паблики пестрят гневными комментариями и жалобами жителей о перебоях в подаче электричества и воды. Республиканские паблики пестрят гневными комментариями и жалобами жителей о перебоях в подаче электричества и воды.

Речь идет о Северном, Северо-Западном, Западном, Юго-Западном и Южных районов столицы и пригородного Аршана. В свою очередь калмыцкие энергетики заверяют, что усилили контроль за работой энергообъектов. Региональная прокуратура проводит проверки.