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8 августа, 13:29
Новости

Сегодня в Калмыкии 40-ка градусная жара. Росгидромет предупредил, что температура в регионе будет только расти

Республиканские паблики пестрят гневными комментариями и жалобами жителей о перебоях в подаче электричества и воды. Республиканские паблики пестрят гневными комментариями и жалобами жителей о перебоях в подаче электричества и воды.

Речь идет о Северном, Северо-Западном, Западном, Юго-Западном и Южных районов столицы и пригородного Аршана. В свою очередь калмыцкие энергетики заверяют, что усилили контроль за работой энергообъектов. Региональная прокуратура проводит проверки.

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