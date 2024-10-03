2 грузовых и 1 легковой автомобили попали в ДТП в Кетченеровском районе

Сегодня в 16:03 поступило сообщение о столкновении на 215-м километре федеральной автодороги Р-22 Каспий.

На место вызова пожарные МЧС России произвели смыв горюче-смазочных материалов с дорожного покрытия на площади 20 квадратных метров, а также извлекли из авто одного пострадавшего с применением гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

В результате ДТП пострадали 2 человека. Погибших нет.

Видео: МЧС Республики Калмыкия