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5 октября, 16:34
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2 грузовых и 1 легковой автомобили попали в ДТП в Кетченеровском районе

2 грузовых и 1 легковой автомобили попали в ДТП в Кетченеровском районе

Сегодня в 16:03 поступило сообщение о столкновении на 215-м километре федеральной автодороги Р-22 Каспий.

На место вызова пожарные МЧС России произвели смыв горюче-смазочных материалов с дорожного покрытия на площади 20 квадратных метров, а также извлекли из авто одного пострадавшего с применением гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

В результате ДТП пострадали 2 человека. Погибших нет.

Видео: МЧС Республики Калмыкия

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