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5 октября, 15:37
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Золотым и серебряными призёрами открытого Первенства Октябрьского района Калмыкии по спортивному рыболовству - «Осень 2024» стали представительницы прекрасной половины

Золотым и серебряными призёрами открытого Первенства Октябрьского района Калмыкии по спортивному рыболовству - «Осень 2024» стали представительницы прекрасной половины

Соревнования прошли сегодня впервые на территории Восходовского СМО.

Кроме призовых мест, для любителей посидеть с удочкой организаторами был предусмотрен ряд номинаций. Среди них - самые крупные экземпляры «мирной» и хищной рыбы, самая маленькая рыбка, наибольший улов, а также самый опытный и юный рыболов.

Примечательно, что самыми удачливыми, почти не оставив шансов мужчинам, по итогам состязаний оказались дамы. Обладательницей самого большого по весу улова и 1 места стала Алена Рыбакова. Серебро - у Надежды Антонюк и замкнул тройку призеров Владимир Чадлаев.

Ну, и, конечно, не обошлось без дегустации свежесваренной вкуснейшей ухи.

Видео: Октябрьское РМО Республики Калмыкия

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