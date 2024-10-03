Золотым и серебряными призёрами открытого Первенства Октябрьского района Калмыкии по спортивному рыболовству - «Осень 2024» стали представительницы прекрасной половины
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Соревнования прошли сегодня впервые на территории Восходовского СМО.
Кроме призовых мест, для любителей посидеть с удочкой организаторами был предусмотрен ряд номинаций. Среди них - самые крупные экземпляры «мирной» и хищной рыбы, самая маленькая рыбка, наибольший улов, а также самый опытный и юный рыболов.
Примечательно, что самыми удачливыми, почти не оставив шансов мужчинам, по итогам состязаний оказались дамы. Обладательницей самого большого по весу улова и 1 места стала Алена Рыбакова. Серебро - у Надежды Антонюк и замкнул тройку призеров Владимир Чадлаев.
Ну, и, конечно, не обошлось без дегустации свежесваренной вкуснейшей ухи.
Видео: Октябрьское РМО Республики Калмыкия