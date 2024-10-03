5 октября, 22:44
 14 °C
104,74
94,87
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
5 октября, 19:41
НовостиСобытие

В Астрахани завершился международный турнир по боксу «Битва на Волге», посвященный памяти участников СВО.

В Астрахани завершился международный турнир по боксу «Битва на Волге», посвященный памяти участников СВО.

Соревнования собрали около 500 юных спортсменов из регионов России, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана и Армении. Калмыкию на нем представляли воспитанники школы бокса им. Балзанова из Элисты, Черноземельского и Октябрьского районов.

В результате боев в копилке сборной команды из степного региона – восемь наград. На высшую ступень пьедестала почета поднялись элистинцы Дамир Бямбасурэн и Тимур Бадмаубушаев. Призерами соревнований стали Эльдар Алиев из Большого Царына, элистинцы Камиль Нурситов, Санджи-Горя Гучинов, Аюка Кикельдеев, Иван Скляров и Иван Манджиев из поселка Комсомольский.

Фото: Школа бокса им. Ц.С Балзанова

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия