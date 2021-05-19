В России работают над принятием ряда законов, нацеленных на создание более прозрачного интернета

Госдума во втором, решающем чтении, одобрила все три таких законопроекта.

Первый документ предполагает тотальный учет рекламы, которая размещается в сети. Второй – нацелен на подсчет всей аудитории Рунета и в обязательном порядке посетителей сайтов, занесенных Роскомнадзором в отдельный реестр. Третий законопроект предусматривает, так называемое, «приземление» в России иностранных ресурсов.

Такие компании, как Twitter и Facebook, должны будут открыть в нашей стране свое представительство. В противном случае, им запретят принимать платежи от россиян, а также размещать сообщения местных рекламодателей.

Эти инициативы, по задумке их авторов, должны дать более четкое представление о работе Рунета как самим интернет-площадкам, так и чиновникам. Более подробно расскажем в дневном выпуске «Вести Калмыкия» в 14.30.