Калмыцкий государственный театр кукол "Джангар" проводит прием заявок на конкурс "Взгляд несломленных", как сообщает администрация театра

Все желающие могут прислать свои истории о депортации калмыков, которые происходили с родственниками, знакомыми во время ссылки в Сибирь и Среднюю Азию. Прием заявок проходит до 30 апреля.Уже 9 мая будут объявлены имена авторов трех историй, которые лягут в основу спектакля, посвященного 80-летней годовщине со дня трагических событий.



Победители конкурса получат памятные призы. По желанию они смогут принять непосредственное участие в постановке.



Фото: Калмыцкий государственный театр кукол "Джангар"