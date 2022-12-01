27 апреля, 09:53
Калмыцкий государственный театр кукол "Джангар" проводит прием заявок на конкурс "Взгляд несломленных", как сообщает администрация театра
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Все желающие могут прислать свои истории о депортации калмыков, которые происходили с родственниками, знакомыми во время ссылки в Сибирь и Среднюю Азию. Прием заявок проходит до 30 апреля.Уже 9 мая будут объявлены имена авторов трех историй, которые лягут в основу спектакля, посвященного 80-летней годовщине со дня трагических событий.
Все желающие могут прислать свои истории о депортации калмыков, которые происходили с родственниками, знакомыми во время ссылки в Сибирь и Среднюю Азию. Прием заявок проходит до 30 апреля.Уже 9 мая будут объявлены имена авторов трех историй, которые лягут в основу спектакля, посвященного 80-летней годовщине со дня трагических событий.
Победители конкурса получат памятные призы. По желанию они смогут принять непосредственное участие в постановке.
Фото: Калмыцкий государственный театр кукол "Джангар"