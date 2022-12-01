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27 апреля, 09:53
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Калмыцкий государственный театр кукол "Джангар" проводит прием заявок на конкурс "Взгляд несломленных", как сообщает администрация театра

Калмыцкий государственный театр кукол "Джангар" проводит прием заявок на конкурс "Взгляд несломленных", как сообщает администрация театра

Все желающие могут прислать свои истории о депортации калмыков, которые происходили с родственниками, знакомыми во время ссылки в Сибирь и Среднюю Азию. Прием заявок проходит до 30 апреля.Уже 9 мая будут объявлены имена авторов трех историй, которые лягут в основу спектакля, посвященного 80-летней годовщине со дня трагических событий.

Победители конкурса получат памятные призы. По желанию они смогут принять непосредственное участие в постановке.

Фото: Калмыцкий государственный театр кукол "Джангар"

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