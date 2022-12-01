10 марта, 15:15
18 марта в Центральном хуруле республики "Золотая обитель Будды Шакьямуни" состоится торжественная церемония интронизации – "Ширәд заллһн" шаджин ламы Калмыкии
Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Отметим, в феврале монашеская община Калмыкии избрала нового шаджин ламу. Им стал геше Тендзин Чойдак - Мутул Овьянов, которого утвердил Его Святейшество Далай-лама XIV. В торжественной церемонии могут принять участие все желающие и поднести хадак главе буддистов, выражая тем самым почтение не только ему, а Учению Будды и религиозным традициям.