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10 марта, 15:15
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18 марта в Центральном хуруле республики "Золотая обитель Будды Шакьямуни" состоится торжественная церемония интронизации – "Ширәд заллһн" шаджин ламы Калмыкии

18 марта в Центральном хуруле республики "Золотая обитель Будды Шакьямуни" состоится торжественная церемония интронизации – "Ширәд заллһн" шаджин ламы Калмыкии

Отметим, в феврале монашеская община Калмыкии избрала нового шаджин ламу. Им стал геше Тендзин Чойдак - Мутул Овьянов, которого утвердил Его Святейшество Далай-лама XIV. В торжественной церемонии могут принять участие все желающие и поднести хадак главе буддистов, выражая тем самым почтение не только ему, а Учению Будды и религиозным традициям.

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