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10 марта, 14:59
Новости

Завтра в Музее Победы состоится публичная онлайн-дискуссия на тему: "Великие битвы Великой Отечественной 80 лет спустя. Как находят погибших в годы войны бойцов Красной Армии?"

Завтра в Музее Победы состоится публичная онлайн-дискуссия на тему: "Великие битвы Великой Отечественной 80 лет спустя. Как находят погибших в годы войны бойцов Красной Армии?"

Участники дискуссии расскажут о том, как ведется поиск и идентификация пропавших без вести военнослужащих, увековечивается память погибших при защите Отечества, а также поделятся планами поисковых работ. Кроме того, на мероприятии журналисты покажут, как современные цифровые форматы позволяют привлечь внимание широкой аудитории к теме сохранения исторической памяти.

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