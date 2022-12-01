Завтра в Музее Победы состоится публичная онлайн-дискуссия на тему: "Великие битвы Великой Отечественной 80 лет спустя. Как находят погибших в годы войны бойцов Красной Армии?"

Участники дискуссии расскажут о том, как ведется поиск и идентификация пропавших без вести военнослужащих, увековечивается память погибших при защите Отечества, а также поделятся планами поисковых работ. Кроме того, на мероприятии журналисты покажут, как современные цифровые форматы позволяют привлечь внимание широкой аудитории к теме сохранения исторической памяти.