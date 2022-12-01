Школьники Калмыкии могут присоединится к Всероссийскому конкурсу юных чтецов "Живая классика"

Сейчас идут школьные этапы состязания. Литературный проект объединит учеников со всей страны от 10 до 17 лет. Они будут читать наизусть отрывки из классических или современных художественных произведений. Лучшие чтецы от школ переходят в муниципальный тур конкурса, а его победители – в региональный. Финал конкурса состоится в международном детском центре "Артек".