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15 ноября, 08:54
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17 ноября завершается голосование за подключение малонаселенных пунктов страны к Интернету.

17 ноября завершается голосование за подключение малонаселенных пунктов страны к Интернету.

У жителей Калмыкии с населением от 100 до 500 человек есть возможность повлиять на определение сел и поселков республики, в которых в приоритетном порядке установят базовые станции сотовой связи.

На данный момент электронным способом проголосовало 673 жителей республики. В тройке лидеров с наибольшим количеством голосов следующие населенные пункты:

п. Октябрьский Приютненский район — 211;

п. Унгн Терячи Малодербетовский район— 121;

п. Чагорта Целинный район — 47;

Установка базовых станций проходит в рамках программы «Устранение цифрового неравенства» 2.0.

Фото: Малодербетовское РМО

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