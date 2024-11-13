17 ноября завершается голосование за подключение малонаселенных пунктов страны к Интернету.
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У жителей Калмыкии с населением от 100 до 500 человек есть возможность повлиять на определение сел и поселков республики, в которых в приоритетном порядке установят базовые станции сотовой связи.
На данный момент электронным способом проголосовало 673 жителей республики. В тройке лидеров с наибольшим количеством голосов следующие населенные пункты:
п. Октябрьский Приютненский район — 211;
п. Унгн Терячи Малодербетовский район— 121;
п. Чагорта Целинный район — 47;
Установка базовых станций проходит в рамках программы «Устранение цифрового неравенства» 2.0.
Фото: Малодербетовское РМО