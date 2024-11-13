Очередная рабочая встреча прошла с финансистами ЛНР. Центр учета и отчетности министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Калмыкии провел на этой неделе в онлайн-формате встречу с коллегами из подшефного района ЛНР.
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Сотрудники министерства проконсультировали коллег из ЛНР по зарплате и кадрам. Рассказали об особенностях расчета отпускных муниципальным служащим и сотрудникам бюджетных организаций. О том, как привести настройки расчета сверхурочной работы в соответствие с положением об оплате труда. Также поделились опытом по введению ежемесячных видов начислений при приеме на работу и многим другим.
Поддержка антрацитовских коллег – важное направление в деятельности министроя Калмыкии и совместная работа продолжится.
Фото: Министерство финансов Республики Калмыкия