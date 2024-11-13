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15 ноября, 08:24
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Международная просветительская акция «Географический диктант» пройдет 16 и 17 ноября.

Международная просветительская акция «Географический диктант» пройдет 16 и 17 ноября.

В Калмыкии в очном формате диктант состоится 16 ноября в КГУ. Начало диктанта в 11 часов. Приглашаются все желающие.

Новшество акции «Географический диктант» в 2024 году – тема семьи и все, что она объединяет: семейные традиции, ценности, дети, связь поколений.

Впервые в этом году среди участников акции, написавших диктант в очном формате, пройдет розыгрыш призов, который состоится 25 декабря. Он будет проводиться по идентификационному номеру бланка диктанта. Трое победителей отправятся в путешествие по России. А один счастливчик примет участие в экспедиции Русского географического общества.

Акция предоставляет возможность жителям России и зарубежных стран принять участие в интеллектуальном соревновании и оценить свои знания по географии.

Фото: Минприроды Республики Калмыкия

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