На сегодняшний день уже известны и утверждены примерные темы, которые объединили в три основных блока. Для выпускников написание сочинения является обязательной процедурой для допуска к государственной итоговой аттестации. А те, кто не присутствовал по уважительному поводу или провалил работу, смогут написать ее в резервные дни.
Выпускники также имеют возможность пройти онлайн-консультацию от разработчиков экзаменационных материалов на их официальном сайте.
17 ноября, 08:52
В школах Калмыкии 7 декабря состоится итоговое сочинение
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