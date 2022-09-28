В школах Калмыкии 7 декабря состоится итоговое сочинение

На сегодняшний день уже известны и утверждены примерные темы, которые объединили в три основных блока. Для выпускников написание сочинения является обязательной процедурой для допуска к государственной итоговой аттестации. А те, кто не присутствовал по уважительному поводу или провалил работу, смогут написать ее в резервные дни.



Выпускники также имеют возможность пройти онлайн-консультацию от разработчиков экзаменационных материалов на их официальном сайте.