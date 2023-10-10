11 октября, 23:04
 1 °C
105,95
99,98
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
10 октября, 14:28
НовостиПроисшествия

В Черноземельском районе задержан подозреваемый в покушении на убийство жителя Астраханской области

В Черноземельском районе задержан подозреваемый в покушении на убийство жителя Астраханской области

Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. По версии следствия, всё произошло около недели назад на животноводческой стоянке. В ходе распития спиртных напитков подозреваемый несколько раз ударил ножом астраханца.

Пострадавший был прооперирован, сейчас находится в больнице. И вот что нам сообщили в региональном следственном комитете.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия