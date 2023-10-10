10 октября, 14:28
В Черноземельском районе задержан подозреваемый в покушении на убийство жителя Астраханской области
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Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. По версии следствия, всё произошло около недели назад на животноводческой стоянке. В ходе распития спиртных напитков подозреваемый несколько раз ударил ножом астраханца.
Пострадавший был прооперирован, сейчас находится в больнице. И вот что нам сообщили в региональном следственном комитете.