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30 мая, 16:28
Новости

Сегодня завершается голосование по выбору территорий для благоустройства, которое стартовало 15 апреля

Сегодня завершается голосование по выбору территорий для благоустройства, которое стартовало 15 апреля
Свой голос отдали чуть более 22, 5 тысяч жителей Калмыкии. Это один из лучших показателей вовлеченности населения в реализацию федерального проекта «Формироване комфортной городской среды».

Если Вы ещё не проголосовали, у Вас осталось немного времени. Сделать это можно до конца сегодняшнего дня самостоятельно, следуя инструкции на портале, https://08.gorodsreda.ru либо с помощью волонтеров.
 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
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