Сегодня завершается голосование по выбору территорий для благоустройства, которое стартовало 15 апреля

Свой голос отдали чуть более 22, 5 тысяч жителей Калмыкии. Это один из лучших показателей вовлеченности населения в реализацию федерального проекта «Формироване комфортной городской среды».



Если Вы ещё не проголосовали, у Вас осталось немного времени. Сделать это можно до конца сегодняшнего дня самостоятельно, следуя инструкции на портале, https://08.gorodsreda.ru либо с помощью волонтеров.