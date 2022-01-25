21 февраля, 15:23
 5 °C
87,34
76,77
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
21 февраля, 17:18
НовостиСпорт

Даяна Бадмаева завоевала право представлять республику на Первенстве России по тхэквондо среди юниоров

Даяна Бадмаева завоевала право представлять республику на Первенстве России по тхэквондо среди юниоров

Накануне в рамках Чемпионата ЮФО она поднялась на высшую ступень пьедестала в соревнований. Всего в копилке юных спортсменов – воспитанников Республиканской комплексной спортивной школы олимпийского резерва и Федерации Калмыкии – шесть медалей.

 Напомним, Первенство Южного Федерального Округа состоялось с 17 по 18 февраля в городе Шахты Ростовской области. В его рамках проходил Второй отборочный этап XI летней Спартакиады учащихся России. Даяна Бадмаева еще и в списке финалистов Спартакиады.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия