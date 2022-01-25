Даяна Бадмаева завоевала право представлять республику на Первенстве России по тхэквондо среди юниоров

Накануне в рамках Чемпионата ЮФО она поднялась на высшую ступень пьедестала в соревнований. Всего в копилке юных спортсменов – воспитанников Республиканской комплексной спортивной школы олимпийского резерва и Федерации Калмыкии – шесть медалей.

Напомним, Первенство Южного Федерального Округа состоялось с 17 по 18 февраля в городе Шахты Ростовской области. В его рамках проходил Второй отборочный этап XI летней Спартакиады учащихся России. Даяна Бадмаева еще и в списке финалистов Спартакиады.