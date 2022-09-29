В поселке Цаган-Аман Юстинского района открыли кинотеатр

Его реализацией осуществлялась в рамках федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" по программе модернизации кинозалов в населенных пунктах численностью населения до 500 тысяч человек.



Кинотеатр прошел отбор в конкурсе "Фонда кино" и стал первым в регионе, построенным при его поддержке. Инициатором заявки выступил Национальный фонд "Наследие Бумбы" и его учредитель, известный калмыцкий режиссер Элла Манжеева.