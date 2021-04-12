12 мая для буддистов наступит священный месяц «Үр сар»

В этом году он продлится с 12 мая по 10 июня. Также этот месяц называют «месяцем стотысячекратного приумножения», так как результат от благих и неблагих поступков в этот месяц приумножается в сто тысяч раз.

Традиционно в этот месяц верующие отказываются от употребления в пищу мяса, рыбы и яиц, а также спиртных напитков. Если по каким-то причинам не удается отказаться от употребления в пищу продуктов животного происхождения на весь период, то можно отказаться на первые 15 дней или на один день – 15 лунные сутки.

Основные мероприятия пройдут 26 мая. В Центральном хуруле состоится праздничный молебен в честь Будды Шакьямуни.

Согласно астрологической традиции, в этот день Будда совершил три великих деяния: родился, достиг Просветления и ушел в Паринирвану. Эти деяния произошли в час зайца 15 лунного дня 4 месяца, что соответствует в 2021 году 26 мая и считаются самыми важными событиями.

По словам старшего администратора Центрального хурула Йонтен-гелюнга, в этот месяц всем верующим хорошо было бы совершать добрые дела, накапливать буйн, совершать простирания и обходы вокруг хурулов и ступ.