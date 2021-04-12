Теплые слова благодарности и ценные подарки получили ветераны Великой Отечественной войны

Для них сегодня самое главное - внимание.

Андрей Бугаков в следующем году отметит вековой юбилей. Во время войны он служил в железнодорожных войсках, после работал шофером. Сейчас Андрей Артемович находится на заслуженном отдыхе. Вниманию и заботе ветеран всегда рад.

Мероприятия проводят в рамках двух партийных проектов «Историческая память» и «Старшее поколение» фракции «Единая Россия» в Народном Хурале. Для депутата Дмитрия Сангаджиева День Победы - особый праздник. Оба его деда принимали участие в Великой Отечественной войне. Уже не в первый раз в преддверии 9 мая он лично поздравляет ветеранов, передаёт им памятные подарки. В этот раз каждый защитник получил бытовую технику.

Обрадовался не сколько подарку, а сколько визиту к нему давних друзей, вниманию с их стороны и Анатолий Тепшинов. Для него 9 мая это самый главный день в году.

До праздника Дмитрий Сангаджиев успел лично посетить всех участников войны в Элисте и Целинном районе. В рамках двух проектов в этом году поздравления получат все фронтовики, в республике их осталось 26 человек.