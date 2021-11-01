Фонд развития Калмыкии сегодня подвел итоги года

Он был создан в рамках реализации Индивидуальной программы развития республики. Его деятельность направлена на поддержку инвестпроектов.

Как было озвучено на брифинге, те, кто планирует открыть собственное дело, могут воспользоваться льготными займами под залог имущества. До 24 года из федерального бюджета будет выделен 1 миллиард рублей, сообщил директор ведомства Андрей Сангаджи-Горяев.

Финансовая помощь уже оказана шести проектам. В регионе появились предприятия, которые занимаются производством тротуарной плитки, полуфабрикатов, выращиванием риса, расширением сети стоматологии. Созданы рабочие места. А это одно из главных условий программы. От этого зависит максимальная сумма оказания поддержки. До конца марта будущего года должны быть трудоустроены примерно 130 человек. В эти дни продолжают поступать заявки от тех, кто решил открыть новые виды бизнеса.