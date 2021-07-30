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31 августа, 17:17
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Глава Калмыкии Бату Хасиков: «Мы делаем первые шаги, которые станут важным подспорьем для развития отрасли, и вводим новые меры поддержки для наших ветеринаров»

Глава Калмыкии Бату Хасиков: «Мы делаем первые шаги, которые станут важным подспорьем для развития отрасли, и вводим новые меры поддержки для наших ветеринаров»

Сегодня Глава Калмыкии Бату Хасиков посетил республиканскую ветеринарную лабораторию. Ранее в ней был проведен капитальный ремонт, установлено лабораторное оборудование и изотермический амплификатор, аналогов которого ранее в республике не было.

«Сегодня профессиональной праздник отмечают почти 500 специалистов ветеринарной службы Калмыкии. Нашими ветеринарами ведётся планомерная работа по обеспечению стабильной эпизоотической обстановки в регионе. Эта служба очень важна для конкурентоспособности животноводства и для всей экономики республики», – подчеркнул Бату Хасиков. 

В ходе общения с сотрудниками он отметил, что есть нехватка молодых кадров. В Калмыцком государственном университете им. Б.Б. Городовикова есть кафедра ветеринарии, которая готовит специалистов отрасли. Но основной причиной остаётся низкая оплата труда.

Глава региона подчеркнул: «Мы делаем первые шаги, которые станут важным подспорьем для развития отрасли, и вводим новые меры поддержки для наших ветеринаров: стимулирующими выплатами повысим среднюю зарплату работников за счёт ресбюджета в среднем на 2 тыс. рублей, разрабатываем единовременную выплату для молодых ветврачей на строительство или приобретение жилья».

Для развития службы необходима современная техника. В республике создана программа, в рамках которой будет совершена закупка 13 дезинсекционных установок.

«Вчера в ходе прямой линии с жителями Калмыкии поступили обращения, связанные с приютом для бездомных животных. По моему поручению Управления ветеринарии Республики Калмыкии занимается этим вопросом. Прежде всего нужен качественный проект. Уже определён земельный участок и завершили аукцион на производство работ по подготовке проектно-сметной документации. После разработки ПСД мы сможем говорить о сроках и стоимости строительства», – добавил Бату Сергеевич.

В завершение Бату Хасиков поблагодарил ветеранов отрасли и молодых специалистов за их нелёгкий труд и поздравил с Днём ветеринарного работника.

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