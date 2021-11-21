Сообщение Оперштаба. В Калмыкии вводятся дополнительные меры по предупреждению завоза и распространения COVID-19

Касается это, в первую очередь, школ. В частности, запрещены совместные новогодние мероприятия с участием разных классов, отрядов и групп. Организаторы обеспечивают соблюдение всех санитарных требований и выполнение противоэпидемических мероприятий. У работников обязательно наличие QR-кода о вакцинации.

Что касается ресторанов, кафе, баров и прочих объектов общественного питания - праздничные мероприятия проводятся с участием не более 70% посетителей при соблюдении всех мер предосторожности. Таковы требования и в отношение тех зрелищных мероприятий, которые включены официально в Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий, театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений.

Но это как исключение. В целом на территории Калмыкии сохраняется запрет на проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, деловых и других массовых мероприятий.

Среди обязательных требований к посетителям - наличие QR-кода, сертификата о перенесенном коронавирусе или отрицательного ПЦР-теста, выданного не ранее чем за 48 часов до предъявления.