11 июня в честь священного месяца Үрс сар, на территории Элистинского ипподрома состоятся традиционные богатырские состязания «Эрин һурвн наадн»

Этот ежегодный грандиозный праздник, объединяющий всех калмыков, включает в себя три мужских состязания: национальная борьба, стрельба из лука и конные скачки. С давних времён калмыцкие хурулы и калмыцкие ханы и нойоны инициировали такие состязания каждый год, в честь священного месяца Үрс сар, месяца в котором Будда Шакьямуни родился, достиг просветления и ушёл в Махапаринирвану. С приходом советской власти эта традиция позабылась, и с недавнего времени была вновь возрождена.

Мероприятие начнется с ритуала подношения всем божествам-покровителям ойратских земель «Өөрдин орна теңгрин саң». В состязаниях могут принять участие все желающие юноши и мужчины, для этого достаточно заблаговременно зарегистрироваться на месте проведения. Также необходимо предоставить справку от врача о допуске к соревнованиям и страховой полис. Его также можно оформить на месте.

Турнир по борьбе "бөк бәрлдән" будет проходить по следующим весовым категориям: Юноши до 18 лет: до 51кг, до 57 кг, до 65 кг, свыше 65 кг. Мужчины старше 18 лет: до 65 кг, до 75 кг, до 85 кг, свыше 85 кг.

Турнир по стрельбе из лука (харван) состоятся в двух возрастных категориях: Юноши до 18 лет и мужчины старше 18 лет.

Конные скачки ( Урлдан) пройдут по трем дистанциям: 3 км - скачки на лошадях калмыцкой породы, всех возрастов 7 км - скачки на лошадях всех пород 21 км - скачки на лошадях всех пород, главным призом, которой станет автомобиль.

Все победители будут награждены денежными призами от 10 до 100 тысяч рублей.

Также на мероприятии для всех будет представлена концертная программа, угощения от монашеской общины Калмыкии.

По словам руководителя администрации Центрального хурула Йонтен-гелюнга, целью данного мероприятия, наряду с возрождением калмыцкой культуры, духовно-нравственным воспитанием молодёжи, популяризации национальных видов спорта, конечно, же, является единение всего калмыцкого народа вокруг нашей веры и культуры.

Фото: Центральный Хурул Калмыкии