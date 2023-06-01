Сегодня в День рождения, Просветления и ухода в Махапаринирвану Будды Шакьямуни верующие Калмыкии приняли 8 однодневных обетов Махаяны

Даровал их в Центральном хуруле Калмыкии досточтимый геше Тензин Лоден. «Совместно с администратором Йонтен-гелюнгом они подробно объяснили верующим об этом очень важном и особенном дне, о необходимости порождения правильной мотивации сегодня, о стремлении во благо всех существ, о том, что обретя драгоценное человеческое рождение у нас есть возможность накопить благие заслуги», — сообщили в хуруле.

Монахи посоветовали совершать в этот день как можно больше добрых дел, избегать негативных, ведь результаты поступков сегодня увеличиваются в сотни тысяч раз.

В течение этих суток верующие, принявшие обеты, не должны совершать восемь деяний, в числе которых: отказ от убийства, лжи, воровства, прелюбодеяния, употребления алкоголя и других дурманящих веществ, восседания на высоких сидениях, применения духов и ношения украшений, а также отказ от принятия пищи в послеполуденное время.

Фото: Центральный Хурул Калмыкии