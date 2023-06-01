Сегодня в Ойрат-Арене стартовал турнир по шахматам памяти Санала Шарапова

Ему было 44. Мастер ФИДЕ, Чемпион Калмыкии по рапиду, один из сильнейших шахматистов республики, первый тренер международного гроссмейстера, бронзового призёра чемпионата Европы Санана Сюгирова. Его жизнь оборвалась внезапно, весной нынешнего года. Для участия в турнире памяти тренера в Элисту прибыл Санан Сюгиров. Соревнования, организованные на средства семьи и друзей Санала Шарапова, продлятся два дня. На черно-белых полях сражаются более 135 человек.

География участников, кроме степной республики, Краснодар, Ставрополь, Самарская область и Москва. Среди них, известные шахматисты, Чемпионы Калмыкии- Александр Умгаев, Александр Утнасунов, Станислав Эрендженов. В воскресенье пройдёт онлайн-турнир для тех, кто не смог приехать лично. В нем также сыграет международный гроссмейстер, победительница женского турнира Гран-при ФИДЕ Динара Дорджиева-Вагнер.

Фото: Шахматы в Калмыкии