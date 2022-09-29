105 лет исполнилось органам ЗАГС России

Исторически в Калмыцкой степи записью актов гражданского состояния занимался отдел Внутреннего управления Калмыцкого исполкома Совета депутатов под руководством Араши Чапчаева. Калмыцкий исполком располагался в доме Калмыцкого народа на Облупинской площади г. Астрахани.



В мае 1928 г. центр Калмыцкой автономной области был переведён из г. Астрахани в Элисту. Спустя год, в 1929 г. в Элисте было образовано бюро ЗАГСа при Административном отделе Калмыцкого Центрального исполнительного комитета.



В настоящее время органы ЗАГС – это государственный институт, где фиксируются и получают подтверждение самые главные события в судьбе каждого человека: рождение детей, создание семьи, юбилей супружеской жизни.



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