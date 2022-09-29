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19 декабря, 10:01
Новости

Прокуратура Ики-Бурульского района на защите прав инвалида

Прокуратура Ики-Бурульского района на защите прав инвалида

Так, ведомство провело проверку по обращению местного жителя, являющегося инвалидом 3 группы, о нарушении трудовых прав.

В ходе надзорных мероприятий были выявлены нарушения трудового законодательства: продолжительность отпуска заявителя составляла менее 30 календарных дней.

Прокурором района в адрес директора школы внесено представление, которое находится на рассмотрении. Также Государственная инспекция труда примет комплекс мер реагирования в пределах своей компетенции.

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