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19 декабря, 09:12
Новости

МЧС Калмыкии: хроника прошедшей недели

МЧС Калмыкии: хроника прошедшей недели

Так, на территории республики зарегистрировано 5 пожаров. Из них одно возгорание мусора и 4 техногенных пожара.

Кроме того, на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения реагировали 5 раз.

Главное управление МЧС России по Республике Калмыкия напоминает гражданам о соблюдении мер пожарной безопасности, правил безопасности на водных объектах, а также призывает выполнять правила дорожного движения при эксплуатации транспортных средств.

В случае пожара или происшествия необходимо звонить по телефонам – 101 или 112.

Фото: https://t.me/mchs_08kalmykiya

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