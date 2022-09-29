МЧС Калмыкии: хроника прошедшей недели

Так, на территории республики зарегистрировано 5 пожаров. Из них одно возгорание мусора и 4 техногенных пожара.



Кроме того, на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения реагировали 5 раз.



Главное управление МЧС России по Республике Калмыкия напоминает гражданам о соблюдении мер пожарной безопасности, правил безопасности на водных объектах, а также призывает выполнять правила дорожного движения при эксплуатации транспортных средств.



В случае пожара или происшествия необходимо звонить по телефонам – 101 или 112.



Фото: https://t.me/mchs_08kalmykiya