Работа ректора КалмГУ Бадмы Салаева отмечена Президентом

Благодарственное письмо от Владимира Путина за вклад в развитие высшего образования ему передали сегодня на торжественной церемонии чествования педагогического состава ВУЗа. Тех, которые проработали здесь более четверти века.

Всего более 250 человек получат награды и благодарности в связи с полувековым юбилеем учебного заведения. Его КалмГУ отметил в 2020 году, но мероприятия в связи с пандемией перенесли на этот год.