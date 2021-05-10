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4 июня, 21:30
НовостиОбразование

Работа ректора КалмГУ Бадмы Салаева отмечена Президентом

Работа ректора КалмГУ Бадмы Салаева отмечена Президентом

 Благодарственное письмо от Владимира Путина за вклад в развитие высшего образования ему передали сегодня на торжественной церемонии чествования педагогического состава ВУЗа. Тех, которые проработали здесь более четверти века.

Всего более 250 человек получат награды и благодарности в связи с полувековым юбилеем учебного заведения. Его КалмГУ отметил в 2020 году, но мероприятия в связи с пандемией перенесли на этот год.

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