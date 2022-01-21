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15 февраля, 15:30
НовостиСтроительствоЗдравоохранение

В Элисте планируют строительство нового корпуса Городской поликлиники

В Элисте планируют строительство нового корпуса Городской поликлиники

Вопрос обсудили депутаты ЭГС на заседании комиссии по городскому самоуправлению, законности и собственности. Проектом предусмотрено три этажа, где разместят дневной стационар, клинико-диагностическое и хирургическое отделения. Предусмотрена и парковочная зона на 20 машино-мест.

Вопрос строительства нового корпуса стоит остро на протяжении последних 5 лет, поскольку количество специалистов в поликлинике увеличилось. Недавно открылось офтальмологическое отделение, которое полностью занимает один этаж, из-за нехватки помещений прием участковых врачей осуществляется в три смены.

Также важно отметить тот факт, что в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения в конце прошлого года в Городскую поликлинику поступило 35 единиц современного оборудования - стационарный рентгеновский аппарат, мониторинговые и диагностические системы.

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