Одна из главных составляющих в образе ойратского воина

Доспехи, конь, лук, стрелы, бортха, кисточка на шлеме. Но мало, кто вспомнит одну из важной составляющей кочевой жизни. В бою также была полезна и маля, по-иному, кнут, которым погоняли лошадей, скот и даже пленных. Сила удара плетью описывается даже в народных эпосах и пересказах. Прошли века, а маля по сей день используются в животноводстве. Правда, мастер по их плетению в республике остался только один.

Сейчас скорняжных и шорных мастеров почти нет, рассказывает Геннадий Санджиев. Но еще полвека назад их было достаточно. Дядя Геннадия занимался плетением различных кнутов. В конце 60-х в поселке Амур-Санан Городовиковского района, будучи мальчишкой, он бегал к родственнику и с интересом наблюдал, как невычищенные и грубые пласты кожи превращаются в произведение искусства, а после освоил кожу и сам.

В руках у Геннадия сыромять - это предварительно вымоченная кожа. Так сказать, натуральная и не крашенная. Но особенно красивые маля, получаются из дубленой кожи, обработанной дегтем. Основа может быть не только коровьей, но и овечьей, лошадиной, а также верблюжьей. Есть и более крупные разновидности маля, например, арапник – длинный охотничий кнут до 2,5 метров. Хотя, даже такой объем работы Геннадий Опушевич осилит за пару часов – таков полувековой опыт. Но в последнее время подумывает об освоении других навыков.

К счастью, мастер не беспокоится за судьбу своего ремесла. Он успел обучить сына и племянников обращаться с ножом и кожей. А те, в свою очередь, передадут народное знание своим потомкам и продолжат династию.