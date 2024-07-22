Сегодня в Элисте вновь фиксировались локальные технологические нарушения на кабельной линии электропередачи

В результате на несколько часов была обесточена часть города. Из-за отключения света осложнилась ситуация на дорогах, как это было и в предыдущие дни июля, на оживленных перекрестках не работали светофоры.

А владельцы магазинов и торговых павильонов жалуются на то, что из-за постоянных скачков электроэнергии и низкого ее напряжения портятся продукты питания.

В настоящее время электроснабжение восстановлено, работы еще ведутся. Сообщает Россети Юг. Между тем, на юге России установлен рекорд потребления электроэнергии. Об этом со ссылкой на Системного оператора Единой Энергетической Системы сообщает ряд информагенств. Противостоять аварийным отключениям чрезвычайно сложно. И основной задачей энергетиков сейчас является недопущение системных аварий, которые могут привести к неконтролируемым массовым отключениям потребителей,

Напомним, в регионах Юга введены режим временного ограничения потребления электроэнергии. В Росссети ЮГ пояснили, что после ликвидации дефицита мощности в энергосистеме ограничения потребления отменят. И электроснабжение потребителей восстановится в штатном режиме.