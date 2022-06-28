9 ноября, 15:10
Игорь Боярин из Калмыкии одержал победу в конкурсе «Лучший добровольный пожарный» в ЮФО.
Участвуя в подобном состязании впервые, он успешно прошёл муниципальный, а затем достойно представил республику в окружном этапе. В ряды добровольцев Боярин вступил в 2014 - ом. А с прошлого года - в пожарную команду БУ РК «Сарпинский психоневрологический дом-интернат».Вступайте в нашу группу Вконтакте!
«Я с детства мечтал стать пожарным….Никогда не оставался равнодушным при бедствиях и различных чрезвычайных ситуациях. Моя жизненная мотивация - быть полезным обществу и природе", - поделился он.
Добровольцы безвозмездно оказывают помощь при ликвидации стихийных бедствий. Значительное количество сел и деревень не имеют профессиональной защиты. Их удаленность от пожарных частей создает риск, при котором даже небольшое возгорание может перерасти в серьезный пожар, несущий угрозу всему населенному пункту. На защите таких поселений стоят добровольные пожарные.
Фото: МЧС Республики Калмыкия
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