Сегодня стенд Калмыкии на международной выставке «Россия» посетил Владимир Гурба - Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО.

Кроме того, в числе почетных гостей 75 павильона на ВДНХ были послы иностранных государств, а также руководители региональных ведомств. Министр физической культуры и спорта Константин Батыров подчеркнул, что стенд нашей родной республики ежедневно посещают сотни человек. «Отрадно, что жители самых разных уголков России с таким интересом знакомятся с уникальными традициями и самобытной культурой народа», - прокомментировал он. Гостям рассказали о национальных видах спорта и подарили калмыцкие сувениры.

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