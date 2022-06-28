9 ноября, 15:22
Юные художницы из Калмыкии стали победителями межрегионального детского конкурса «Диалог культур».
Энкира Дулахинова и Полина Даржинова выиграли в номинации «Графика». Они – ученицы Герензел Богаевой.Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Творческое задание этого года было посвящено педагогам и наставникам. Всего на конкурс были представлены более 300 работ в разных техниках: живопись, графика и декоративно-прикладное искусство.
Награждение состоялось в г. Владикавказ. Юбилейный конкурс завершился фестивалем-форумом и гала-концертом, на которых Калмыкию представили Детская музыкальная школа им. Дорджина и Государственный детский ансамбль «Тюльпанчик».
Другие новости по теме