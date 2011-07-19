Брендированный состав из 19 стилизованных вагонов, среди которых - резиденция главного волшебника страны, представил Российские железные дороги

Поезд отправится в путешествие 22 октября из Великого Устюга, 85 дней будет находиться в поездке по России и вернется обратно 15 января 2023 года. Состав увидят жители более 130 городов БАМа, Транссиба, Центральной России и Севера.



С учетом небольших станций поезд сделает около 200 остановок. "Поезд Деда Мороза доедет аж до самой крайней точки российских железных дорог — до станции Тихоокеанская. Это будет очень длинный маршрут из Великого Устюга и обратно, поезд проедет более 33 тыс. км", - цитирует ТАСС комментарий РЖД.