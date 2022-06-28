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16 ноября, 08:18

Калмыкии будут выделены дополнительные средства на лесовосстановление.

Калмыкии будут выделены дополнительные средства на лесовосстановление.
Бюджет Управления лесного хозяйства региона будет увеличен более, чем на четверть. Средства в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» позволят провести работы по восстановлению леса на площади около полутора тысяч гектаров. Также их направят на охрану территорий с насаждениями от пожаров, проведение санитарно-оздоровительных мероприятий и увеличение фонда оплаты труда. Таков итог рабочей встречи в Москве вице-премьера Калмыкии Дмитрия Трапезникова и министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Очира Джамбинова с руководителем Рослесхоза Иваном Советниковым. Также достигнута договоренность о содействии в финансировании научно-аналитических исследований и опытно-экспериментальных работ по лесоразведению.
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