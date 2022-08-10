За горизонтом времен. Из Азии в Европу

Творческая группа проехала тем путем, которым пришли в Россию предки сегодняшних калмыков, добравшихся до Волги в районе Жигулей из далекой Джунгарии, сегодня это Западная Монголия и север Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Путь этот пройдет через Китай, южную часть Сибири, Казахстан, европейскую часть России до нижней и средней Волги.



Калмыки, носители уникальной евразийской культуры, единственные азиаты буддийского вероисповедования, проживающие в Европе, сумели сохранить свою духовную культуру, лучшие черты национального характера, обычаи, язык, религию, памятники устного народного творчества и его жемчужину-эпос «Джангар». Были использованы материалы, хранящиеся в музеях по пути следования. В Пекине живут еще предки ханского рода, одна из калмыцких принцесс дослужилась до чина полковника китайской армии, преподавала в военной академии и сейчас на пенсии, ездит нянчить внуков в Новую Зеландию.



Празднование в 2009 году 400-летия добровольного вхождения калмыцкого народа в состав России стало еще одним подтверждением того, что в государственной политике нашей страны уделяется большое внимание истории и развитию духовной культуры любого пусть даже народа. И это один из лейтмотивов фильма.