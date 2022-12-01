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6 февраля, 09:48
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V Всероссийский молодежный научно-технический конкурс «Первый шаг 2023»

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) и Национальная Ассоциация производителей и интеграторов телерадиооборудования и программного обеспечения (АТРП) объявляют о старте конкурса разработок и научно-практических решений в области телерадиовещания, телекоммуникаций и информационных технологий «Первый шаг».

Конкурс направлен на выявление и поощрение творческих коллективов и их отдельных представителей, являющихся авторами и разработчиками законченных научных, технических и технологических решений, имеющих новизну, значимость и практическую реализуемость.

Срок подачи заявок и конкурсных работ: до 14 апреля 2023 года. Подробности - на сайте АТРП.

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