2 декабря, 12:56
Только что Главный государственный санитарный врач по РК Джангар Санджиев подписал постановление, согласно которому все школы республики будут переведены на дистанционный режим обучения
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По итогам наблюдения за эпидемиологической обстановкой по региону за четыре дня текущей недели зафиксирован двухкратный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом по всем возрастным категориям населения.
По итогам наблюдения за эпидемиологической обстановкой по региону за четыре дня текущей недели зафиксирован двухкратный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом по всем возрастным категориям населения.
"В первую очередь мы видим рост заболеваемости детей школьного возраста, к этому присоединяются и взрослые. Растет количество закрытых классов, групп, школ, детских садов. По результатам эпидемиологического мониторинга постановлением главного государственного санитарного врача по РК с завтрашнего дня приостанавливается учебно-воспитательный процесс во всех школах и учреждениях дополнительного образования", - заявил Джангар Санджиев.