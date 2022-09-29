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2 декабря, 12:56
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Только что Главный государственный санитарный врач по РК Джангар Санджиев подписал постановление, согласно которому все школы республики будут переведены на дистанционный режим обучения

По итогам наблюдения за эпидемиологической обстановкой по региону за четыре дня текущей недели зафиксирован двухкратный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом по всем возрастным категориям населения.

"В первую очередь мы видим рост заболеваемости детей школьного возраста, к этому присоединяются и взрослые. Растет количество закрытых классов, групп, школ, детских садов. По результатам эпидемиологического мониторинга постановлением главного государственного санитарного врача по РК с завтрашнего дня приостанавливается учебно-воспитательный процесс во всех школах и учреждениях дополнительного образования", - заявил Джангар Санджиев.

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