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8 декабря, 12:12
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С января медики первичного звена и скорой получат дополнительные выплаты.

С января медики первичного звена и скорой получат дополнительные выплаты. Они составят от 4,5 тысяч до 18 тысяч рублей. Об этом ранее сообщил Президент Владимир Путин. Эту новость сегодня в эфире Россия 24 прокомментировал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев, который сейчас находится в зоне проведения СВО. Это не первая его командировка, хирург оказывает помощь своим коллегам с первых дней операции.

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