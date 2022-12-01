Премьера масштабной военно-исторической драмы "Праведник" состоится 16 февраля

В центре сюжета – рассказ о подвиге, совершенном советским офицером Николаем Киселевым, который в 1942 году спас 218 евреев. В 2005-м в Израиле ему присвоили звание Праведник народов мира, его имя занесено на стену почета в Саду праведников. Потомки спасенных людей ежегодно собираются в Тель-Авиве, чтобы почтить память Николая Киселева.



В главных ролях звёзды российского, израильского и немецкого кино: Александр Яценко, Сергей Маковецкий, Федор Добронравов, Евгений Ткачук, Константин Хабенский, Марк Эйдельштейн, Любовь Константинова, Дов Гликман, Дитмар Кениг и др.