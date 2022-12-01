Официальный трейлер "Хитровка. Знак четырёх" в кино с 18 мая!

Что, если бы в России были свои Шерлок и Ватсон? Причем не вымышленные персонажи, а реальные исторические личности, которых затягивает в водоворот опасного расследования череда обстоятельств? Команда создателей фильма конструирует оригинальный приключенческий детектив, вдохновленный творчеством Артура Конан Дойла, по мотивам произведений Владимира Гиляровского.



Москва, 1902 год. Знаменитый режиссер Константин Станиславский в поисках вдохновения для постановки новой пьесы решает познакомиться с жизнью городского "дна". Он обращается за помощью к признанному знатоку московских трущоб Владимиру Гиляровскому. Вместе они отправляются на легендарную бандитскую Хитровку и оказываются втянуты в расследование убийства загадочного местного жителя – индийца-сикха с тёмным прошлым...