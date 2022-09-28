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24 ноября, 07:06
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Музыкальная культура Калмыкии на Радио России

Национальные произведения прозвучат в субботу в эфире главной радиостанции страны. В программе "Фолкальбом Радио России" примет участие Заслуженный деятель искусств Республики Калмыкия Савр Катаев.

Не пропустите! Подключайтесь в субботу в 23:10 к Радио России или переходите на платформу "Смотрим.ру".

Медиаконтент: https://t.me/radiorossii

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