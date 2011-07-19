В Сарпинском районе проведен осмотр скота на лейкоз и бруцеллез

Специалисты Сарпинской районной станции по борьбе с болезнями животных провели отбор проб крови у крупного рогатого скота для исследования на лейкоз и бруцеллез, который относят к наиболее опасным инфекционным заболеваниям хронического характера. Больше всего ему подвержены коровы и овцы. Хотя существует угроза и для человека. Хозяйства и предприятия, где зафиксирована вспышка, подлежат закрытию на карантин.