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14 июля, 13:20

В Сарпинском районе проведен осмотр скота на лейкоз и бруцеллез

В Сарпинском районе проведен осмотр скота на лейкоз и бруцеллез

Специалисты Сарпинской районной станции по борьбе с болезнями животных провели отбор проб крови у крупного рогатого скота для исследования на лейкоз и бруцеллез, который относят к наиболее опасным инфекционным заболеваниям хронического характера. Больше всего ему подвержены коровы и овцы. Хотя существует угроза и для человека. Хозяйства и предприятия, где зафиксирована вспышка, подлежат закрытию на карантин.

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