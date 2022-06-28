В Сарпинском комплексном центре соцобслуживания населения вручили дипломы и подарки слушателям первого выпуска по финансовой грамотности.

Об этом сообщили в пресс-службе профильного ведомства. За время курса они научились ставить финансовые цели, составлять планы по их достижению, узнали об основных видах мошенничества, а также о том, как ориентироваться в вопросах накопления денежных средств. Напомним, обучение прошло в рамках нацпроекта «Демография». С начала года в Калмыкии в мероприятиях по повышению финансовой грамотности для населения пенсионного возраста приняли участие более 1,5 тыс. человек.

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