В эти дни юные физики Калмыкии готовятся к участию во Всероссийском конкурсе «Первый элемент».

Интеллектуальное состязание среди школьников проводится для привлечения детей к инженерно-инновационной деятельности. На конкурсе ребята должны будут самостоятельно спроектировать и изготовить радиоуправляемую модель автомобиля, работающего на водороде. В рамках подготовки воспитанники Центра развития одаренных детей осваивают знания в области энергетики, электрохимии, электротехники и электроники, а также учатся конструировать комплексные энергосистемы.

Другие новости по теме