В Калмыкии продолжает свою работу проект "Неотложка"

Представители благотворительного фонда "Старость в радость" провели мониторинг условий проживания и внедрения элементов системы долговременного ухода в домах-интернатах республики. В сопровождении замминистра социального развития, труда и занятости Калмыкии Ольги Горяевой они побывали в Малодербетовском, Кетченеровском, Целинном и Элистинском социальных учреждениях для престарелых и инвалидов.



По итогам мониторинга специалисты предложили тем участие в проекте "Дом, в котором я живу". Он предусматривает приобретение средств для развития двигательной активности и ухода за немобильными гражданами. Ранее фонд помог провести зубное протезирование 13 жителям Элистинского дома-интерната, а также приобрести четыре специализированных медицинских кровати. До конца года планируют приобрести их и для нескольких районных комплексных центров.



Фото взято в свободном доступе.